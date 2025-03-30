Sergen Yalçın'dan konuşulan şampiyonluk tahmini

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig’de 28 maç sonra yenilmiş oldu.

Sergen Yalçın, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Ekol TV'de konuşan Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şanslarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"SAMSUN MAÇI KOLAY GEÇMEYECEK"

Galatasaray'ın Samsunspor'la oynayacağı maçın kolay geçmeyeceğini söyleyen Yalçın, şunları dedi:

Galatasaray; Bodrumspor, Eyüpspor ve Sivasspor 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek, son 4 maça Galatasaray 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray'da değil.

"İYİ DURUMDA DEĞİLLER"

Galatasaray'ın iyi durumda olmadığını belirten Yalçın, şunları dedi:

Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir. Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır.

"GALATASARAY 8'DE 5 YAPAR"

Galatasaray'ın kalan maçları hakkında tahmin yapan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsun, Trabzon ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor.

"FENERBAHÇE 9 MAÇINI KAZANIRSA..."

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kalan 9 maçını kazanması halinde şampiyon olacağını söyledi.