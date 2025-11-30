Sergen Yalçın'dan maç sonu sert eleştiri

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM KÖTÜ GİTSİN DE HOCAYI ELEŞTİRELİM DİYE BEKLEYENLER VAR"

Sergen Yalçın açıklamasında, “Galibiyet çok önemliydi. Onu söyleyeyim. Kağıt üzerinde takımın gelişme yarattığını görüyorduk ama sonuç olmayınca değeri olmuyordu. Bazı arkadaşlara çok koz veriyoruz. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bizim ülke futbolunda takım kötü gitsin de hocayı eleştirelim diye bekleyenler çok olduğu için sonuçlar alamadığımızda negatif bir ortam oluşuyor. Maalesef oyuncularımız bundan etkileniyor ben çok etkilenmiyorum ama…” dedi.

"TÜRKİYE'DEN OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sergen Yalçın daha sonra yapılan eleştirilere yönelik konuştu.

Transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Yalçın, ülke içinden oyuncu almayı düşünmediklerinin altını çizdi.

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa'nın dört bir yanında ekibimiz oyuncu seyrediyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünüyoruz. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar ama ben haberi vereyim. Zamanı geldiğinde görüştüğümüz oyuncuları söylerim. Hücum varyasyonları oyuncunun yeteneğine bağlı bir şeydir.

"ÇOK BİLİYORSANIZ GELİN YAPIN"