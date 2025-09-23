Sergen Yalçın'dan Orkun Kökçü'ye özel görev

Ligde çıktığı son iki deplasman maçında Alanyaspor ve Göztepe’ye mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına önemli eksiklerle hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, statü ve sakatlıklar nedeniyle 10 futbolcusunu kadroda düşünemiyor.

ORKUN'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Kritik mücadelenin öncesinde takımın en önemli isimlerinden Orkun Kökçü ile birebir görüşen Yalçın, oyuncusuna saha içinde ve dışında liderlik yapması gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 10 numarasına, “Sen bu takımın liderisin. Gerçek bir lider gibi oynamanı bekliyorum.” sözleriyle seslendi.

"SEN BU TAKIMIN LİDERİSİN"

Kayserispor deplasmanında sol kanatta görev alacak ismi ise Yalçın, son idmanın ardından netleştirecek.

Olası bir puan kaybının baskıyı artıracağının bilincinde olan teknik heyet, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.