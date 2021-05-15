Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
409.964
-2.75%
EXEN Coin
38.97
8.79%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Sergen Yalçın'ın 3 kupa hedefi

    Sergen Yalçın'ın 3 kupa hedefi

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta sezon boyunca hakemlere itiraz ettiği gerekçesiyle eleştirilen Sergen Yalçın hedefini 3'te 3 kupa olarak belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 22:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in şampiyonu 16. kez Beşiktaş olurken sezon başında kendi taraftarları tarafından da eleştirilen ve kabus gibi bir sezona başlayan Sergen Yalçın da kupanın mimarlarından biri oldu.

    Sergen Yalçın ın 3 kupa hedefi #1

    HATALARINDAN DERS ALDI, KUPAYI KAZANDI

    Hatalarından ders alan ve kurduğu sistemle elindeki az futbolcuyla muhteşem bir futbol oynatan Sergen Hoca rakip takım taraftarları tarafından da eleştiriliyordu.

    Hakemlerin kararlarını sürekli eleştiren genç çalıştırıcı rakiplerin eleştiri oklarının hedefi haline gelirken elini açarak itiraz etmesi de capslere konu oldu.

    HEDEF 3 KUPA

    Ancak takımın oynadığı futbolla futbolseverlerin beğenisini kazanan 48 yaşındaki teknik adam Süper Lig şampiyonluğunun ardından sıradaki hedefi Türkiye Kupası olarak belirledi.

    ÖNCE TÜRKİYE KUPASI SONRA SÜPER KUPA

    Finalde Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar bu kupayı da kazanırsa 2'de 2 yapmış olacak ve gözünü yazın oynanması beklenen Süper Kupa'ya dikecek.

    Sergen Yalçın ın 3 kupa hedefi #2

    Sergen Yalçın ın 3 kupa hedefi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir