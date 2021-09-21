Balotelli'nin yaptığı hareket sonrası Sergen Yalçın'ın yıllar önce Balotelli için söylediği söz ortaya çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçın son dakikasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atan Mario Balotelli, golden sonra Sergen Yalçın'a hareket yaptı.

Maçın ardından saha karıştı ve iki taraf da birbirine girdi. Maçın ardından Sergen Yalçın olayla ilgili, "Balotelli bana hareket yaptı, pozisyona sarı kart verdi hakem. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareket yaptığına hiç şahit olmadım.

Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." dedi.

"BU ÇOCUĞUN VALLAHİ BEYNİ YOK"

Olayın ardınan Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yıllar önce söylediği bir söz için bu hareketi yaptığı ortaya çıktı.

Yalçın'ın yorumculuk yıllarında bir programda Balotelli ile ilgili, "Bu çocuğun beyni yok yani. Vallahi beyni yok." açıklamasında bulunmuştu.

Sergen Yalçın'ın Balotelli için söylediği söz İZLE