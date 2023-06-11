Sergen Yalçın'ın "Ben Fenerbahçeliyim" sözleri yeniden gündemde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden biri olan Sergen Yalçın futbolculuğu döneminde sarı-lacivertli takıma transfer olduğu sırada verdiği röportajda, doğuştan Fenerbahçeli olduğunu açıklamıştı.

Süper Lig'de topladığı 80 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceği tartışılır hale geldi.

Takımıyla birlikte Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'in karşısına çıkacak olan Jesus'un bu maçtan alınacak sonuca göre takımdaki geleceği belli olabilir.

Bu doğrultuda gelecek sezon için teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine Beşiktaş'la birlikte 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Sergen Yalçın gelmişti.

"Çocukken ben Fenerbahçeliydim"

Oluşan bu transfer iddialarının ardından başarılı teknik adamın futbolculuk döneminde Fenerbahçe'ye transfer olurken kullandığı sözler yeniden gündeme geldi.

Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı: