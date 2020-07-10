Sergen Yalçın'ın ilginç dövmesi

Kasımpaşa maçında saha kenarında yerinde duramayan Sergen Yalçın'ın kolundaki dövme dikkat çekti. Yalçın'ın koluna, "I am a legend" yani "Ben bir efsaneyim" yazdırdığı görüldü.