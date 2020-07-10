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    Sergen Yalçın'ın ilginç dövmesi

    Sergen Yalçın'ın ilginç dövmesi

    Kasımpaşa maçında saha kenarında yerinde duramayan Sergen Yalçın'ın kolundaki dövme dikkat çekti. Yalçın'ın koluna, "I am a legend" yani "Ben bir efsaneyim" yazdırdığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 08:48
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    Sergen Yalçın'ın ilginç dövmesi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

    5 golün atıldığı maçta 90. dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.

    Karşılaşma boyunca saha kenarında yerinde duramayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın kolundaki dövme ise sosyal medyada çok konuşuldu.

    "BEN BİR EFSANEYİM"

    Yalçın'ın koluna, "I am a legend" yani "Ben bir efsaneyim" yazdırdığı görüldü.

    Konu hakkında sosyal medyada paylaşım yapan taraftarlar ise, "Mütevazılıkta Sergen Yalçın gibi ol" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

    Sergen Yalçın'ın ilginç dövmesi #1

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