Sergio Oliveira: Takımdan ve taraftarlardan özür dilerim Galatasaraylı Sergio Oliveira, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri derbinin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar atarken sarı-kırmızılıların tek sayısı ise Mauro Icardi'den geldi.

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray haftayı haftayı 70 puanla tamamladı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran 3. sıradaki Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 65'e çıkardı.

Oliveira: Takımdan ve taraftarlardan özür dilerim

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, kaybedilen derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Takımının yediği ikinci golde büyük bir hata yapan Oliveira, "Ben bir hata yaptım ve sonucunda gol yedik. Bunun hakkında kendimi geliştirmeye çalışacağım. Takımımdan ve taraftarlardan özür diliyorum" dedi.

