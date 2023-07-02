Sergio Oliveira'dan anlamlı hareket: Personele de prim dağıtın Galatasaray'da Sergio Oliveira şampiyonluk için verilen primden, tesis çalışanlarının da faydalanmasını istedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, şampiyonlukta pay sahibi olarak nitelendirdiği Florya personelini unutmadı.

"Biz bir takımız ve en önemlisi aileyiz." diyen Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı yönetime "Şampiyonluk primini Florya'daki çalışanlara da dağıtın." dediği öğrenildi.

Oliveira geçen sezon 32 maça çıkarken, 2 gol 2 asistlik performansla takımına katkı sağlamıştı.

Muslera ve Kerem de devrede

Öte yandan takım kaptanları Muslera ve Kerem de personelin de prim sistemine dahil edilmesi için Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştirdi.