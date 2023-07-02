Sergio Oliveira'dan anlamlı hareket: Personele de prim dağıtın

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, şampiyonlukta pay sahibi olarak nitelendirdiği personelini unutmadı.

"Biz bir takımız ve en önemlisi aileyiz." diyen Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı yönetime "Şampiyonluk primini Florya'daki çalışanlara da dağıtın." dediği öğrenildi.

Oliveira geçen sezon 32 maça çıkarken, 2 gol 2 asistlik performansla takımına katkı sağlamıştı.

Muslera ve Kerem de devrede

Öte yandan takım kaptanları Muslera ve Kerem de personelin de prim sistemine dahil edilmesi için Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştirdi.