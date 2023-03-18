Sergio Oliveira'dan hakem Zorbay Küçük'e eleştiri

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takım bir pozisyonda kırmızı kart beklemişti. Karşılaşmanın 15. dakikasında sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Fransız Leo Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, Konyasporlu Ahmet'e sarı kart göstermiş ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve pozisyon hakkında açıklamasını yayınladı. Portekizli futbolcu, pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini dile getirdi.

30 yaşındaki oyuncu, pozisyon ile ilgili şunları söyledi:

"Normalde hakem kararlarıyla ilgili konuşmam ama buna sessiz kalınması imkansız. Dubois'e Konyaspor maçında yapılan açık bir kırmızı kart. Mağlubiyetin sorumluluğunu üstleniyoruz. Kazanmamız diğerlerinin canını yakıyor olabilir ama kaybedeceğimizden daha fazlasını kazanacağımıza alışın."