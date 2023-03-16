Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı mesajı

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Bu lig maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın 30 yaşındaki futbolcusu Sergio Oliveria, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"Desteğiniz şart"
Portekizli futbolcu, şu açıklamayı yaptı:
"Yarın bir buçuk aydan fazla bir süre sonra ilk deplasman maçımız olacak. Aslanlar, bu uzun yolculuğa devam etmemiz için desteğiniz şart."
Orta saha oyuncusu ayrıca, şu ifadeleri kullandı:
"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin muhteşem atmosferini gittiğimiz her yere hissettirelim ve yayalım."
23 maça çıktı
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Oliveira, sarı-kırmızılı formayı 23 kez giyerken 2 gol ve 4 asistle oynadı.