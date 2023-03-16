Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı mesajı Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, Konyaspor maçının öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

Bu lig maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın 30 yaşındaki futbolcusu Sergio Oliveria, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Desteğiniz şart"

Portekizli futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

"Yarın bir buçuk aydan fazla bir süre sonra ilk deplasman maçımız olacak. Aslanlar, bu uzun yolculuğa devam etmemiz için desteğiniz şart."

Orta saha oyuncusu ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin muhteşem atmosferini gittiğimiz her yere hissettirelim ve yayalım."

23 maça çıktı

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Oliveira, sarı-kırmızılı formayı 23 kez giyerken 2 gol ve 4 asistle oynadı.