Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı mesajı

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

Bu lig maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın 30 yaşındaki futbolcusu Sergio Oliveria, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Desteğiniz şart"

Portekizli futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

"Yarın bir buçuk aydan fazla bir süre sonra ilk deplasman maçımız olacak. Aslanlar, bu uzun yolculuğa devam etmemiz için desteğiniz şart."

Orta saha oyuncusu ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin muhteşem atmosferini gittiğimiz her yere hissettirelim ve yayalım."

Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı mesajı

23 maça çıktı

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Oliveira, sarı-kırmızılı formayı 23 kez giyerken 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı mesajı