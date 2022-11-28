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Sergio Oliveira'dan kötü haber
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
- 28.11.2022 - 14:30
- Güncelleme : 28.11.2022 - 15:00
Galatasaray, antrenman sırasında sakatlanan Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Futbolcumuz Sergio Oliveira'nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
En az 1 ay yok
30 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Portekizli orta saha dün antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulmuş idmanı yarıda bırakmıştı.
14 maçta 1 gol 4 asist
Sarı-kırmızılı formayla 14 maçta görev yapan Oliveira, 1 gol ve 4 asist üretti.