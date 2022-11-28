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    Sergio Oliveira'dan kötü haber

    Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
    • 28.11.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 15:00
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    Sergio Oliveira'dan kötü haber

    Galatasaray, antrenman sırasında sakatlanan Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

    "Futbolcumuz Sergio Oliveira'nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

    Sergio Oliveira dan kötü haber #1

    En az 1 ay yok

    30 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Portekizli orta saha dün antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulmuş idmanı yarıda bırakmıştı.

    14 maçta 1 gol 4 asist

    Sarı-kırmızılı formayla 14 maçta görev yapan Oliveira, 1 gol ve 4 asist üretti.

    Sergio Oliveira dan kötü haber #2


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