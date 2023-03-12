Sergio Oliveira'dan taraftarlara övgü Uzun bir aranın ardından taraftarı önüne çıkan Galatasaray'da Sergio Oliveira, tribünde olan desteğin ardından sarı-kırmızılı futbolseverleri övdü.

Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 kazandı. Bu galibiyetle Galatasaray, ligde üst üste 14. kez kazanarak Süper Lig rekorunu kırdı.

Taraftarlar maça akın etti

Bu mücadeleye ise Galatasaray taraftarı adeta akın etti. Son olarak 5 Şubat tarihinde Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, 34 gün aranın ardından taraftarı önünde bir maça çıktı.

"Ne atmosfer, ne gece ama"

Galatasaray taraftarı, tribünleri tamamen doldurdu. Takımlarına büyük destekte bulunan taraftarlar, Sergio Oliveira'yı büyüledi. Oliveira, sosyal medya hesabından taraftarlara övgülerde bulundu.

Portekizli oyuncu, galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: