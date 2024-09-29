Serhat Akın'a silahlı saldırı: Talimat Gürcistan'dan Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı bir program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının 250 bin lira karşılığında gerçekleştiği belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul'da Beykoz'da Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi.

SALDIRI TALİMATI GÜRCİSTAN'DAN: 250 BİN LİRA KARŞILIĞINDA YAPILDI

Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi.

Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)