Serhat Akın'dan Pereira'ya sitem

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-1 kaybettiği maç sırasında yaptığı paylaşımda, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Alanyaspor 'un ardından Konyaspor'a kaybeden ve 3 maçlık mağlubiyet serisiyle zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'ye eski futbolcu Serhat Akın'dan flaş bir tweet geldi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.

"ALTYAPI HOCASINI GUARDIOLA YAPTINIZ"

Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak nitelendiren Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve 153 resmi maçta 49 gol, 27 asistle skora katkı sağlayan Serhat Akın, sarı-lacivertli ekipte 3 şampiyonluk yaşadı.