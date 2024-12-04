Serie A Pazarlama Direktörü'nden İtalya'da oynayan Türk futbolculara övgü

AA & Ensonhaber

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) Pazarlama Direktörü Michele Ciccarese, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu sayesinde Türk futbol severlerin ilgisini çektiklerini söyledi.

"TÜRKLER SERIE A'YI YAKINDAN İZLİYOR"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Ciccarese, İtalya'da forma giyen milli futbolcuların da etkisiyle Serie A'ya Türkiye'den ilginin arttığını belirterek, şunları dedi:

Türk taraftarlarca geniş çapta takip ediliyoruz. Türkler, Serie A'yı yakından izliyor.

"KENAN HARİKA BİR OYUNCU"

Juventus formasını giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yükselen popülaritesine değinen Ciccarese, şu ifadeleri kullandı:

Kenan harika bir oyuncu. Juventus taraftarları onu çok seviyor. Genç, işine odaklanmış bir oyuncu ve Juventus'un yeni yüzü oluyor.

"ÜLKENİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de önemli başarılar kazandığını hatırlatan Ciccarese, bu sayede İtalya ve Türkiye'yi yakınlaştırdığını kaydederek, şu şekilde konuştu:

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi başarılı oyunculara sahip olduğunuzda, İtalya'da Türk yeteneklere ilgi artıyor. Bu oyuncuların performansından dolayı ülkenizi tebrik ediyorum. İki taraflı pazarlama stratejisinin devam etmesinden de mutluluk duyuyoruz.

"DÜNYADA 700 MİLYON TARAFTARIMIZ VAR"

Ciccarese, İtalya Süper Kupa organizasyonunun Milan, Inter, Juventus ve Atalanta takımlarının katılımıyla 2-6 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenleneceğini aktarırken, şu sözleri sarf etti:

Taraf gruplarımızın dünya çapında büyümesi çok önemli. Dünyada 700 milyon taraftarımız var. Dünyanın her yerinde olmamız çok önemli. İtalya Süper Kupa'sını farklı ülkelerde düzenleyebiliriz. Gelecekte İstanbul'da da düzenlemek isteriz.

EURO 2032 ORTAK EV SAHİPLİĞİ

Michele Ciccarese, Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) birlikte ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkati çekti.

Organizasyonun iki ülke arasındaki dostluğu geliştirecek bir başka alan olduğunu anlatan Ciccarese, şu açıklamada bulundu:

Birlikte düzenleyeceğimiz bu turnuvanın, en iyi Avrupa Şampiyonası olacağından hiç şüphem yok.

Ciccarese ayrıca, EURO 2032 hazırlık sürecinde İtalya'daki statların yenilenmesi sürecini de hızlandırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.