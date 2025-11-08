Serik Spor, Sakaryaspor deplasmanında kazandı

1. Lig'in 13. haftasında Serik Spor, Sakaryaspor deplasmanına konuk oldu.

Serik Spor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

SERİK SPOR GALİP GELDİ

Konuk ekip Serik Spor, Marcos Silva'nın 28. dakikada attığı golle deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sakaryaspor, 51. dakikada Eren Erdoğan'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.

Serik Spor, 72. dakikada Joao Amaral ve 76. dakikada Erhan Çelenk'in attığı gollerle maçı 3-1'e getirdi.

Sakaryaspor, 83. dakikada Emre Demir ile ikinci golü buldu ve karşılaşma 3-2 Serik Spor üstünlüğü ile sona erdi.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Serik Spor, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Sakaryaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Serik Spor, bu galibiyetle birlikte 19 puana yükseldi. Sakaryaspor, 17 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Serik Spor, Sarıyer'i konuk edecek. Sakaryaspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.