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- Sevim Emre'nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı
Sevim Emre'nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı
Sosyal medya hesabına yüklediği her fotoğrafa filtre uygulayan Sevim Emre, Arda Turan ile bir kare paylaştı. Sevim Emre, bu fotoğrafta filtreyi abartınca Arda Turan, mor farlı bir hale büründü.
- 08.10.2022 - 15:58
- Güncelleme : 08.10.2022 - 16:08
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimlerden biri…
Öyle ki Sevim Emre, yüklediği her fotoğraf karesine filtre uyguluyor.
Dozu kaçan filtreler
Cildi genç gösteren filtreleri tercih eden Emre, bazen de dozu kaçırıyor.
Tıpkı dün akşam eski futbolcu Arda Turan ile birlikte yer aldığı karedeki gibi…
Tam anlamıyla ölümsüz oldu
Nusret Gökçe’nin restoranında denk gelen Sevim Emre ile Arda Turan, bu anı ölümsüzleştirmek istedi.
Emre, Turan ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümüne yükledi.
Mor farlı Arda Turan
Fotoğrafa filtre uygulayan Emre, kariyerli futbolcuyu makyajlı gösterdi.
Arda Turan’ın özellikle göz kapaklarının üzerinde mor far dikkatlerden kaçmadı.
Bu fotoğraf, sosyal medyanın da diline düştü.