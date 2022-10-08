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Sevim Emre'nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı

Sevim Emre'nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı

Sosyal medya hesabına yüklediği her fotoğrafa filtre uygulayan Sevim Emre, Arda Turan ile bir kare paylaştı. Sevim Emre, bu fotoğrafta filtreyi abartınca Arda Turan, mor farlı bir hale büründü.