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    Sevim Emre'nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı

    Sosyal medya hesabına yüklediği her fotoğrafa filtre uygulayan Sevim Emre, Arda Turan ile bir kare paylaştı. Sevim Emre, bu fotoğrafta filtreyi abartınca Arda Turan, mor farlı bir hale büründü.
    • 08.10.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 16:08
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    Sevim Emre'nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı

    Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimlerden biri…

    Öyle ki Sevim Emre, yüklediği her fotoğraf karesine filtre uyguluyor.

    Dozu kaçan filtreler

    Cildi genç gösteren filtreleri tercih eden Emre, bazen de dozu kaçırıyor.

    Tıpkı dün akşam eski futbolcu Arda Turan ile birlikte yer aldığı karedeki gibi…

    Tam anlamıyla ölümsüz oldu

    Nusret Gökçe’nin restoranında denk gelen Sevim Emre ile Arda Turan, bu anı ölümsüzleştirmek istedi.

    Emre, Turan ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümüne yükledi.

    Sevim Emre nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı #1

    Mor farlı Arda Turan

    Fotoğrafa filtre uygulayan Emre, kariyerli futbolcuyu makyajlı gösterdi.

    Arda Turan’ın özellikle göz kapaklarının üzerinde mor far dikkatlerden kaçmadı.

    Bu fotoğraf, sosyal medyanın da diline düştü.

    Sevim Emre nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı #2

    Sevim Emre nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı #3

    Sevim Emre nin filtresinden Arda Turan da nasibini aldı #4


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