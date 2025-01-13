Seyit Mehmet Özkan: Hareketsiz toplumlar yok olmaya mahkumdur

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bir etkinlik sırasında kulüp televizyonuna önemli ve samimi açıklamalarda bulundu.

Özkan, işlerinin öncelikle bu toprakların çocuklarına sporu sevdirmek olduğunu vurguladı.

"ÜLKEMİZDE MAALESEF SPOR ÇOK YAPILMIYOR"

Özkan, şunları dedi:

"GÖREVİMİZ SPOR YAPTIRMAK VE SEVDİRMEK"

Altınordu Futbol Kulübü olarak sosyal görevlerinin bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak olduğunu söyleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, şu şekilde konuştu:

"TÜRKİYE'NİN ALTINORDU'SUYUZ"

Türkiye’de futbolun yavaş oynandığını da belirten Başkan Özkan, şu şekilde konuştu:

Avrupa'da daha hızlı oynanıyor. Çünkü herkes için bu meslektir. Bu mesleğe saygısı var. O yüzden Allah ne verdiyse diye kimse girmiyor. Herkesin rakibine karşı bir saygısı var. Respect diye bir şey var yani. Koskoca bir kelime bu. FIFA'nın üstüne durduğu en önemli kelime. Sadece Altınordu için değil, bütün kulüplerimize çocuk yetiştiriyoruz. Biz Türkiye'nin Altınordu’suyuz. Biz İzmir'den çıktık ama lütfen kimse bizi İzmir kulübü olarak görmesin. Biz Türkiye'nin kulübüyüz. Biz herkesin ikinci takımıyız. Biz herkese, her takıma, yani Türkiye'de ne kadar futbol okulu yapıyorsak oradaki bütün çocuklar aslında aynı zamanda da o kentinin kulübünün de oyuncusu olarak görmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizim zaten A takımımızda oynatacağımız oyuncu sayısı 20-21. Yani onu zaten biz kendimiz sağlarız. Ama şu anda 20 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. Ve bu giderek iyiye doğru gidiyor. Görüyorum ki oyun olarak iyi gelişiyoruz. Çok oyuncu çıkar böyle gidersek. Tabii sadece biz yapmıyoruz zaten futbol okullarını. Birçok kulüp yapıyor. Ama herkesin belli bir kurumsal ilkeler çerçevesinde yapmasını öneriyorum. Yenici olmaktan ziyade oyun odaklı olmayı, antrenörlerin kendilerinin tatmin ettiği değil, çocukların mutlu olacağı dakikaları da düşünerek yapmalarını istiyorum. Hayat böyle devam edecek bize. Biz çok iyi bir şey yapıyoruz. Allah bugünleri bize gösterdi. Şükürler olsun. Daha da iyi yapmak için çabalayacağız. Bu topraklar, bu vatan, burada doğduk. Son nefesimizi de burada vereceğiz. Allah da bana son nefesimi böyle bu çocuklarla birlikte olurken bana vermeyi nasip etsin. Çünkü ben gerçekten her değdiğimiz çocuğun gerçekten çok şeyler, çok şeyler kattığını düşünüyorum. Bunun iç huzuruyla hayata devam ediyoruz.