Silvio Berlusconi'nin Milan ile yaşadığı peri masalı

Akciğer enfeksiyonu sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.
1986-2017 yılları arasında Milan'ın başkanlığını yapan Silvio Berlusconi, İtalyan devi ile sayısız başarılar elde etmişti. Berlusconi 2018 yılında ise Monza'yı satın almıştı.
28 kupa kazandı
Silvio Berlusconi 31 yıl başkanlığını yaptığı Milan ile 5 Şampiyonlar Ligi, 8 Serie A, 5 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası ve 2 Intercontinental Cup zaferi yaşamıştı.