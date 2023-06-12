Silvio Berlusconi'nin Milan ile yaşadığı peri masalı Milan'ın efsane başkanı Silvio Berlusconi 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Silvio Berlusconi 31 yıl başkanlığını yaptığı Milan ile 28 kupa kazanma başarısı göstermişti.

Akciğer enfeksiyonu sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Silvio Berlusconi hayatını kaybetti. 1986-2017 yılları arasında Milan'ın başkanlığını yapan Silvio Berlusconi, İtalyan devi ile sayısız başarılar elde etmişti. Berlusconi 2018 yılında ise Monza'yı satın almıştı. 28 kupa kazandı Silvio Berlusconi 31 yıl başkanlığını yaptığı Milan ile 5 Şampiyonlar Ligi, 8 Serie A, 5 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası ve 2 Intercontinental Cup zaferi yaşamıştı.