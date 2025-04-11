Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası

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Trabzonspor'un Portekiz ekibi Braga'dan kiraladığı Simon Banza bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettirdi.

Banza için son olarak sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Bordo-mavili takımda kiralık olarak oynayan Banza'yla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtildi.

PORTEKİZ BASINI YAZDI: G.SARAY VE F.BAHÇE İSTİYOR

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde, "Galatasaray ve Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor." denildi.

Haberde, bordo-mavililerin Banza için 25 milyon euro ödemesinin düşük bir ihtimal olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pazarlıklarda daha etkili olabileceği belirtildi.

20 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Braga'dan kiralık olarak ayrılan bir diğer isim Roberto Fernandez'le ve Banza için ayrıca, "Braga için çok fazla gol atılan bir yıl olmadı. Ancak kiralık olarak oynayan isimlerden ilginç uyarılar geliyor. Banza Trabzonspor'da, Roberto Fernandez ise Espanyol'da yaptıklarıyla adından söz ettiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan Simon Banza, 20 gol ve 5 asist kaydetti.