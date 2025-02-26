Simon Banza'nın bonservisi alınacak

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Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Simon Banza için yönetim harekete geçme kararı aldı.

Bordo-mavili takımda hücumdaki etkili oyunuyla önce çıkan Banza, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli derecede katkı yaptı.

28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, Ertuğrul Doğan ve ekibine, kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediği yönünde mesaj verdi.

BANZA ÖNEMLİ İSİM

Süper Lig'de 20 maçta 16 kez fileleri havalandıran ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Banza'nın yaz aylarında bonservisinin alınması, Trabzonspor'un gelecek planları açısından önemli operasyon olacak.

Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği Simon Banza için Ertuğrul Doğan ve ekibi, Braga ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Banza'nın bonservisinin alınması, Trabzonspor adına kritik bir adım olacak.