Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, istifa edeceğini duyurdu

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya, Antalyaspor Başkan Vekili Ali Altun ile Asbaşkanlar Cesur Burak Akar ile Mehmet Bora da katıldı.

"BİZDE KOLTUK SEVDASI YOK"

Boztepe, görevde kaldıkları 20 aylık süreçte büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, şunları dedi:

Bizde koltuk sevdası yok. Pazartesi günü yönetimi toplayıp genel kurul kararı alacağız. Bu karar bile koltuk sevdasında olmadığımızı gösteriyor. Ardından ben istifa ederek resmi ilişkimi keseceğim. Şirketin en büyük ortağının genel kurul çağrısına olumlu yanıt veriyoruz.

"YÖNETMEK ÇOK ZOR"

Sinan Boztepe, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Mustafa Ergün ile seçim öncesi yaptıkları görüşmeleri aktararak, şu şekilde konuştu:

Mustafa Ergün, seçimden 3 gün önceye kadar benim 1 yıl daha devam etmemi istedi. Kongrede seçimli genel kurul istemesine şaşırdım. Kendisine iki kurumun da başkanı olması yönünde çağrıda bulundum, kabul etmedi. Benimle çalışmak istemeyen arkadaşlarının nedenini de açıklamadı. Bu yapı çok başlı ve sağlıksız. A.Ş.'yi eleştirmek kolay ama yönetmek çok zor.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ İSTİFAYA ZORLANDI"

Lig sürerken yönetimi devirmek için çeşitli girişimlerde bulunulduğunu öne süren Başkan Boztepe, şu şekilde konuştu:

Bazı arkadaşlarımız istifaya zorlandı. Takım ligde kalmışken bu operasyonlara anlam veremedik. Emek veren yöneticilerin, para harcamayan hissedarlar tarafından eleştirilmesi de doğru değil.

"EMRE BELÖZOĞLU GİTTİKTEN SONRA TRANSFERLER DURDU"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından transfer sürecinin sekteye uğradığını belirten Sinan Boztepe, şu ifadeleri kullandı:

Emre hocamızla sona gelen görüşmeler vardı. Ben de bizzat bazı transfer görüşmelerini yürütüyordum. Ancak göreve devam etmeyeceğim için oyunculara imza attırmak doğru olmazdı. Belki ilerleyen süreçte tekrar anlaşılabilir.

Boztepe; Doğukan Sinik, Sebastian Haller ve Georgiy Dzhikiya gibi oyuncularla görüşme sağladıklarını ancak resmi imzaların atılmadığını söyledi.

"BUNU YAPMADIK"

Kulübü aldıklarında 23 milyon euro olan borcun şu an 31 milyon euro seviyesinde olduğunu aktaran Başkan Boztepe, şu açıklamada bulundu:

Hiçbir gelirimiz olmadan bu seviyede bırakmamız bile başarıdır. Art niyetli olsak 5 milyon eurodan iki oyuncuya imza attırıp, satılabilir oyuncuları satarak kendi alacaklarımızı alırdık. Bunu yapmadık.

"HERKESİN İYİ ANALİZ ETMESİ GEREKİYOR"

Transferin açılabilmesi ve kadronun güçlendirilmesi için yeni yönetime en az 11 milyon euro bütçe gerektiğini söyleyen Sinan Boztepe, şunları dedi:

Yönetimi devralacak ekip, bizim alacaklarımız hariç bu kaynağı oluşturmalı. Kulübün geleceği için bu tabloyu herkesin iyi analiz etmesi gerekiyor.

"TARAFTAR KULÜBE DESTEK VERMELİ"

Taraftar gruplarına daha önce düzenli ödeme yapıldığını açıklayan Boztepe, bu uygulamanın yanlış olduğunu fark ettikten sonra sonlandırdıklarını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

Bizden sonra bu uygulamaya dönülmemesini öneriyorum. Kulüp taraftara değil, taraftar kulübe destek vermeli. Trabzon maçında istifa çağrısı yapanlar, bu desteğin kesildiğini duymuşlar.

"SABİT GELİR YOKTU"

Kulübün sabit gelir kaynaklarının çalışmadığını vurgulayan Başkan Boztepe, şu şekilde konuştu:

Store, seremoni, futbol okulu, kira gibi gelirlerden hiç para gelmedi. Ayda en az 5-6 milyon TL olması gereken bu gelirler sıfırlandı. Bu açığı 6-7 yöneticimizin kişisel çabalarıyla kapattık. Geçtiğimiz günlerde futbolculara 435 bin euro ödeme yaptık. Art niyetli olsak bunu da yapmazdık.

"3-4 MAÇ SONRA BU GELİRDEN FAYDALANABİLECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelir alamadıklarını dile getiren Boztepe, şu şekilde konuştu:

Ziraat Bankası'na önceki yönetimler tarafından verilen temlikler nedeniyle 1 TL dahi alamadık. Ancak yeni yönetim 3-4 maç sonra bu gelirlerden faydalanabilecek.

"ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYORUM"

Görev süresi boyunca en büyük hatasının İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel transferindeki tutumu olduğunu ifade eden Sinan Boztepe, şunları dedi:

Başakşehir'in yaptığı uygulamayı yapmalıymışım. Bugün olsa aynı şekilde davranmazdım. Bu konudaki eleştirileri kabul ediyorum.

"BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇSİN"

Başkan Boztepe, genel kurul kararının ardından istifasını sunarak Antalyaspor A.Ş. ile resmi ilişiğini keseceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Dernek yönetimi B planının olduğunu söylüyor. Bir an önce harekete geçsinler. Kongreye kadar şirket yönetimi devam edecek ancak ben artık görevde olmayacağım.

"SÜRECİN SAĞLIKLI İLERLEMESİNİ İSTİYORUZ"

Asbaşkan Burak Akar ise kongre sürecine kadar mevcut yönetimin koordineli şekilde görevde kalacağını ifade ederek, şu şekilde konuştu: