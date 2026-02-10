Sinan Engin: Asensio'nun Türk olmasını isterdim

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Mücadelede İspanyol yıldız Marco Asensio'nun ikinci golde Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı şık asist, izleyen herkesi büyüledi.

Asistinin yanı sıra oynadığı oyunla da futbolseverlerin beğenisini kazanan Asensio'yla ilgili ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'den dikkat çeken ifadeler geldi.

"ASENSIO'NUN TÜRK OLMASINI İSTERDİM"

Asistanaliz'de konuşan Sinan Engin, Asensio'ya olan beğenisini dile getirdi.

'Asensio'nun Türk olmasını isterdim' diyen Engin, İspanyol oyuncunun futbolundan çok keyif aldığını belirtti.

Asensio'nun Türk olması durumunda 'Asım' ismini alabileceğini de sözlerine ekleyen Engin'in ifadeleri şu şekilde:

"İSMİ ASIM OLABİLİRDİ"

“Asensio’nun Türk olmasını isterdim. Keşke Türk olsaydı, çok keyif alıyorum kendisinden. Asensio yürekten oynuyor, alıyor dikine gidiyor. Adam eksilme, şut, pas her şey var. Oyunun bütün organizasyonlarında var. Asensio’nun adı mesela Selami olsaydı, Türk olsaydı ne olabilir Asım olabilirdi. Seyretmesi büyük keyif, ben klas oyuncuyu çok severim. Dünya Kupası'na çağırılabilir bu formuyla."