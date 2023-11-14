Sinan Engin'den Burak Yılmaz'a sert sözler Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Sinan Engin, Burak Yılmaz'ın son dönemdeki hareketleri ve sosyal medyadaki açıklamalarına ateş püskürdü.

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Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, son dönemdeki açıklamaları ve hareketleriyle siyah-beyazlıları kızdırdı.

Instagram'dan Beşiktaşlı fotoğraflarını kaldıran Yılmaz, Cenk Tosun'u da takipten çıkmıştı. Aboubakar hakkındaki sözleri de sosyal medyayı karıştırmıştı.

Sinan Engin çok kızdı

Spor yorumcusu Sinan Engin, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılığından sonra yaptığı açıklamalar ile ilgili Radyo Gol'e yorumlarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları inanılmaz. Belli bir düzeye gelmiş bir futbol adamı. Babası eski futbolcu, teknik adam. Bir insan kariyerini nasıl mahvedebilir 1 ay içinde bunu izliyoruz.

"Beşiktaşlılığın teknik adamlıktan mı ibaret?"

Kalkıp Beşiktaş fotoğraflarını siliyorsun Instragram'dan. Senin Beşiktaşlılığın teknik adamlıktan mı ibaret?

"Aboubakar'ı taca attın"

Yaptığı açıklamalara şok oldum. Aboubakar koşuyordu, sarılıyordun ona. Şimdi bu açıklamalarında Aboubakar'ı da taca attın.

"İnanamıyorum bu olanlara"