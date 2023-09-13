Sinan Engin'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Beşiktaş'ın gerçek rakibi..." Ortalık fena karıştı Serhan Ulueren'in sorularını yanıtlayan Sinan Engin, Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözlerle gündem oldu. Engin'in sözleri, Fenerbahçe taraftarını fena kızdırdı.

ensonhaber.com Herkesin sevdiği isimlerin başında gelen Sinan Engin, Serhan Ulueren'in sorularını yanıtladı. Beyaz Futbol programıyla ününe ün katan Engin, Ulueren'e Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar yaptı. Beşiktaş'a gönül veren ünlü isim, siyah-beyazlı ekibin rakibinin Fenerbahçe olmadığını söyleyince ortalık karıştı. Fenerbahçeli taraftarlarla ilişkisi oldukça iyi olan Engin'in bu açıklamaları ise "talihsiz" olarak değerlendirildi. "Beşiktaş'ın gerçek rakibi Galatasaray" Sinan Engin açıklamasında, "Beşiktaş'ın gerçek rakibi Galatasaray'dır. Bakın 'Şerefli ikincilikler' dediğimiz sezonlara, benim futbolculuk yıllarım, Süleyman Seba dönemlerinden... O zamanlara bakın hep Galatasaray'ın şampiyonlukları vardır. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi değildir" ifadelerine yer verdi. Sinan Engin'in bu açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Gözden Kaçmasın Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! O isme 30 milyon verilecek... Yıldızlar savaşı başlıyor! Haberin Detayları

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