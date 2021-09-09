Sinan Gümüş'ün planı başarısız oldu

Fenerbahçe'nin sorun yaşadığı Sinan Gümüş, gelen teklifleri reddetmesinin ardından son gün kulüpten bonservisini istedi. Başkan Ali Koç, deneyimli ismi takımda tutma kararı aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sinirlendiren Sinan Gümüş, sene sonuna kadar Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Transfer bitimine saatler kala, Sinan'la ilgili gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Transfer sezonunun bitmesiyle birlikte artık Sinan Gümüş, altyapının olduğu Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını gerçekleştirecek. 27 yaşındaki futbolcunun, bir sezon boyunca forma giymeyeceği belirtildi.

"MAYISA KADAR KULÜPTE TUTACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de katıldığı programda, "İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım." ifadelerini kullanmıştı.