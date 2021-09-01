Sinan Gümüş'ün sözleşme feshetme şartı

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerden ayrılmak için 2 sene boyunca kazanacağı tüm parayı peşin olarak almak istiyor.

Ali Koç'un yaptığı bir röportaj sırasında söylediği sözler merak ediliyordu.

Başkan Koç'un "Bir oyuncu için iyi bir bonservis aldık ama gitmem diye tutturdu. Biz sakin şekilde telkinlerde bulunduk, kalacağım dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Herhalde bir yere gidecek. Bize sorun yaratana biz de sorun yaratırız." sözleriyle kimi kastettiği ortaya çıktı.

Pereira'nın gelmesiyle birlikte kadro dışı bırakılarak ayrılık kararı iletilen Sinan Gümüş'ün gelen tüm teklifleri reddettiği öğrenildi.

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

Son olarak Bundesliga'dan gelen 2 milyon euroluk teklifi de reddeden deneyimli futbolcu Fatih Karagümrük ve Alanyaspor ile de anlaşma sağlayamadı.

27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmek için 2023'e kadar olan sözleşmesindeki tüm alacağını istediği kaydedildi.