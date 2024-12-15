Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu.

"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"

Sözlerine Antlayaspor’u tebrik ederek başlayan Kaloğlu, şu şekilde konuştu:

Buraya kazanmak için gelmiştik. Bir hayli ciddi eksik oyuncumuz vardı ve onların eksikliklerini hissettik. Rakibimize iyi çalıştık. Antalyaspor geriden oyun kurmayı çok fazla zorlayan, kenarlarda çok rotasyon yapan bir takımdı. Biz de onlara alan ve zaman bırakmamak üzere bir şablon belirlemiştik. Bunda da başarılı olduk, onları merkeze ittik, merkezde kazandığımız toplarla da çok iyi hücumlar yaptık aslında. İlk yarı 2-3 fark olabilirdi, çok net pozisyonlarımız var. Pozisyon öncesi final paslarını yapamadığımız zamanlar oldu. Kalemize hiç top gelmeden ilk yarıyı tam bitirecekken şanssız bir golle yediğimiz gol bizim moralimizi bozdu.