Süper Lig’in 16’ncı haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak Kayserispor’da teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 8’inci haftasında sarı-kırmızılı takımın başında ilk maçına çıkan Sinan Kaloğlu, 7 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kayserispor, ligde topladığı 15 puanının 11’ini Kaloğlu döneminde elde etti.

"ŞU AN İYİ GİDİYORUZ"

Takımının performansından memnun olduğunu söyleyen Kaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası geldiğimiz nokta fena değil. Çünkü, her maç zor. Her maçın ayrı ayrı kendi hikayesi var. Biz bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyoruz. Tabi, bunu yaparken iyi mücadeleler veriyoruz. Stratejik anlamda iyi kurgular çıkarıyoruz. Şu ana kadar da Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçları haricinde yenilgimiz olmadı. İyi bir şekilde de gidiyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Ama, biz çalışmaya devam ediyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Onların üstüne yoğunlaşıyoruz. Takımla ilgili iyi bir bağ yakaladık. Oyuncularımız çok karakterli oyuncular. Çok iyi çalışıyorlar. Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bu durumda bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama, sonuçta kim görev yaparsa yapsın elinden gelen en iyisini yapıyor. O yüzden ben oyuncularımdan çok memnunum. Onlarla olmaktan dolayı çok memnunum. Çok güzel bir enerjimiz var. İyi bir bağ yakaladık. Şu an da iyi gidiyoruz. İnşallah bu sonuçları almaya devam ederiz.