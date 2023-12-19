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Şırnak'taki amatör maçta hakeme saldırı! Jandarma müdahale etti

Şırnak'taki amatör maçta hakeme saldırı! Jandarma müdahale etti Şırnak'ta 1'inci Amatör Lig'de Kumçatıspor oyuncuları, Cizre Diclespor karşılaşmasında önce hakemlere, ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor’un takım otobüsüne saldırdı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı.