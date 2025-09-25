Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başaran Sivasspor'un gollerini 29 ve 55.dakikalarda Avramovski, 62 ve 88. dakikalarda Bekir Turaç Böke ile 79. dakikada penaltıdan Kimpioka kaydetti.

Bu sonuçla puanını 8 yapan Sivasspor, ligdeki bir sonraki maçında Sakaryaspor deplasmanına gidecek.

18 puanı silinen ve -17 puanla ligin dibine demir atan Adana Demirspor ise Sarıyer'i konuk edecek.

SİVASSPOR: 5 - ADANA DEMİRSPOR: 0

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Murathan Çomoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 81 Mehmet Feyzi Yıldırım), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 46 Kamil Fidan), Yusuf Cihat Çelik, Avramovski (Dk. 61 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi (Dk. 69 Kimpioka), Campos (Dk. 81 Emre Gökay), Bekir Turaç Böke

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 84 Aykut Sarıkaya), Ali Fidan, Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Caner Kaban, Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 70 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 70 Kürşat Türkeş Küçük), Gökdeniz Tunç (Dk. 84 Ahmet Arda Birinci), Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk. 70 Muhammed Ahmet Ergen)

Goller: Dk. 29 ve 55 Avramovski, Dk. 62 ve 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 79 Kimpioka (P) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Özkan Yiğiter, Dk. 64 Appindangoye (Sivasspor), Dk. 90+1 Aykut Sarıkaya (Adana Demirspor)