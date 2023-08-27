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Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı Abone Olun

Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Süper Lig'in üçüncü hafta maçında dün sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sınırlı alan oyun ile başladı. Maçın hazırlıkları sürecek Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı. Antalyaspor karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Sivasspor yarın izin yaptıktan sonra salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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