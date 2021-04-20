- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 09:21
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Fajr, Robin, Max Gradel, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar