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    Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 09:21
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    Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Fajr, Robin, Max Gradel, Yatabare

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

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