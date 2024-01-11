Sivasspor, Galatasaray karşısında penaltı kazandı Sivasspor, Galatasaray'ı ağırladığı Süper Lig maçının son dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Fode Koita, ağları sarsmayı başardı.

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Bu kritik müsabaka kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor, Galatasaray maçının 84. dakikasında penaltı kazandı.

Koita, penaltıdan golü buldu

Korner sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Kamara'nın önünde kaldı. Kamara'nın vuruşu sonrası top Kerem Demirbay'ın koluna geldi ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da aksi yönde bir inceleme kararı gelmeyince penaltı kullanıldı.

Topun başına geçen Fode Koita, 86. dakikasında topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)