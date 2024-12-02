Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

İHA

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

EN PAHALI BİLET 1.250 TL

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 1.250 TL

Maraton Alt ve Üst: 900 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 800 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 800 TL

İNDİRİMLİ KOMBİNE SATIŞI DEVAM EDİYOR

Sivasspor'un Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin indirimli satışı da devam ediyor.

VIP Alt Tribünü; 4 bin 360 TL, Maraton Alt ve Üst tribünü; bin 745, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribünü; 875 TL, Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü ise 800 TL'den satılıyor.