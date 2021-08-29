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    Sivasspor, Göztepe ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kalarak 1 puanı bölüştü.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 22:19
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    Sivasspor, Göztepe ile berabere kaldı

    Süper Lig'de 3. hafta maçında Sivasspor ile Göztepe karşılaştı. Mücadele 2-2 bitti.

    Sivasspor'un gollerini 11 ve 66. dakikada Dimitris Goutas kaydetti. Göztepe'nin golleri 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

    SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI

    Sivasspor'da Olarenwaju Kayode, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

    Bu beraberliğin ardından Sivasspor ilk puanını aldı. Göztepe de puanını 2 yaptı.

    Süper Lig'de aranın ardından Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe, Başakşehir'i ağırlayacak.

    Sivasspor, Göztepe ile berabere kaldı #1

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