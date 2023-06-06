Sivasspor ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor, Burak Pakkan'ın yönettiği maçta Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İki takım ligi beraberlikle bitirdi
Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa, konuk Kayserispor'un golünü ise 18. dakikada Anthony Uzodimma kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor ligi 47 puanla 9. sırada tamamlarken, Sivasspor ligi 41 puanla tamamladı. Sivas ekibinin ligdeki sıralaması oynanacak diğer maçların ardından şekillenecek.