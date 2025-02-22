Sivasspor ile Konyaspor yenişemedi

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada ilk golü Sivasspor, 8. dakikada Emrah Başsan ile buldu. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

VAR MÜDAHALESİ SONRASI KARTIN RENGİ DEĞİŞTİ

80. dakikada Sivasspor'da Uros Radakovic, kırmızı kartla oyundan atıldı. Radakovic, rakibin hücumunu eliyle kesince sarı kart gördü.

Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde sarı kart iptal edilerek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kartın rengi kırmızıya döndü.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Bu maçtan önceki son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu müsabaka öncesi son iki maçını kaybeden Konyaspor'un galibiyet hasreti de 3 maça yükselmiş oldu.

KONYASPOR, TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK

25 puana ulaşan Konyaspor 14, 24 puana ulaşan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.