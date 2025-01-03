Sivasspor, Rey Manaj'ın sözleşmesini uzattı

AA & Ensonhaber

Sivasspor’a 2023-2024 sezonu başında transfer olan ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bahattin Eken'in Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç oynama" maddesi kaldırılarak, oyuncuyla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Eken, yeni sözleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: