Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk maçında evinde Slavia Prag'ı konuk edecek..

Geçtiğimiz sezon Türkiye kupasını kazanarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play off turunda Malmö'ye elenerek UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmıştı.

UEFA Konferans Ligi'nde G grubuna düşen Sivasspor'un rakipleri Slavia Prag, Ballkani ve Cluj takımları oldu.Temsilcimiz gruptaki ilk maçında evinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay bu karşılaşma ile kariyerindeki 25. Avrupa maçına çıkacak.Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Futbolseverler Sivasspor ile Slavia Prag arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.İşte bu kritik maçın detayları..

Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman oynanacak?

Sivasspor - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi G grubu ilk maçı bugün saat 22.00'de oynanacak.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

Sivasspor - Slavia Prag mücadelesi EXXEN ekranlarından yayınlanacak..