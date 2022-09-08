Petrol
87.84
-0.18%
Euro
18.2429
0.02%
Dolar
18.2388
0.13%
Altın
1.007
0.02%
Borsa
3466
1.84%
Bitcoin
352.488
1.90%
BTXN Coin
5.02
3.29%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk maçında evinde Slavia Prag'ı konuk edecek..
    • 08.09.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Geçtiğimiz sezon Türkiye kupasını kazanarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play off turunda Malmö'ye elenerek UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmıştı.

    UEFA Konferans Ligi'nde G grubuna düşen Sivasspor'un rakipleri Slavia Prag, Ballkani ve Cluj takımları oldu.Temsilcimiz gruptaki ilk maçında evinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor.

    Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay bu karşılaşma ile kariyerindeki 25. Avrupa maçına çıkacak.Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

    Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Futbolseverler Sivasspor ile Slavia Prag arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.İşte bu kritik maçın detayları..

    Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman oynanacak?

    Sivasspor - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi G grubu ilk maçı bugün saat 22.00'de oynanacak.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

    Sivasspor - Slavia Prag mücadelesi EXXEN ekranlarından yayınlanacak..


    İlginizi Çekebilir

    6'lı masada 'adayımız kim olacak' krizi
    Gündem

    6'lı masada 'adayımız kim olacak' krizi

    NVIDIA, ekran kartı pazarında AMD ile olan farkı açıyor
    Teknoloji

    NVIDIA, ekran kartı pazarında AMD ile olan farkı açıyor

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir