Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

AA & Ensonhaber

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Bodrum FK'ye 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.

SİVASSPOR, SAMSUNSPOR'U KONUK EDECEK

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Sivasspor, ligin 17. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.