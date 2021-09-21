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- Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı
Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı
- AA
- 21.09.2021 - 23:35
Süper Lig'de 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Sivasspor, çekişmeli geçen karşılaşmada Goutas'ın 70. dakikada bulduğu golle 1-0 galip geldi.
İLK YARI
24. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası yayı üzerinden Adem'in pasıyla topu alan Mallan'ın vuruşunda, kaleci Muammer topu son anda kornere tokatladı.
28. dakikada Sivasspor ceza sahasına gönderilen uzun topu savunma sektirdi. Topu alan Adem Büyük kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kalei Muammer gole izin vermedi.
33. dakikada ceza sahası üzerinde Mallan'ın topla buluşturduğu Adem'in vuruşunda, top auta gitti.
37. dakikada savunma arkasına gönderilen topla çaprazdan ceza sahasına giren Kayode'nin vuruşunda, top kaleci Ertaç'tan döndü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARI
54. dakikada ev sahibi ekibin atağında kornerden gelen topa arka direkte Adem Büyük çok sert vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
59. dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Pedro Henrique'nin Kayode'ye doğru yaptığı ortada, kaleci Ertaç topu kontrol etti.
70. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
77. dakikada Aabid'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Walter kafayı vurdu, ancak top kaleci Muammer'de kaldı.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mallan (Dk 75 Karim Hafez), Hadadi, Chouiar (Dk. 83 Haqı Osman), Aabid, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh (Dk. 68 Walter Bwalya)
Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique (Dk. 88 Sefa Yılmaz), Gradel, Jorge Felix (Dk. 58 Ulvestad), Kayode (Dk. 69 Yatabare)
Gol: Dk. 70 Goutas (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 57 Hakan Arslan, Dk. 90+4 Fajr (Demir Grup Sivasspor) Dk. 80 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+4 Mustafa Eskihellaç (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)