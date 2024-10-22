Sivasspor'a kötü haber! Alex Pritchard, sakatlandı

İHA

Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı.

Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanan Alex Pritchard’ın durumu hakkında kulüpten bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, Alex’in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANILDI

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: