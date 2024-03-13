Sivasspor'a kötü haber! Hakan Arslan sakatlandı Sivasspor, orta saha oyuncusu Hakan Arslan’ın sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı. Arslan, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

İHA

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor’da, bu maç öncesi sakatlık şoku yaşandı.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu Hakan Arslan’ın, sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edildiği açıklandı.

Arslan, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

"Sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edilmiştir"

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında sahamızda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanan futbolcumuz Hakan Arslan’a gerçekleştirilen kontrollerde sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Bu sezon 19 maçta forma giydi

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor formasıyla 16'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)