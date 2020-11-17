Sivasspor'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Sivasspor Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'ın ardından Sivasspor da test sonuçlarıyla ilgili bir duyuru yayınladı.

ADI GİZLENDİ

Yiğidolar, bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sivas ekibi, testi pozitif çıkan futbolcunun adını ise gizli tuttu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanılmıştır."

Kamuoyunun bilgisine sunarız.