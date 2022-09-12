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Sivasspor’da Leke James şoku
Sivasspor’da ayak bileğinde kırık olan Leke James’in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- 12.09.2022 - 12:44
- Güncelleme : 12.09.2022 - 12:57
Sivasspor'un golcü oyuncusu Leke James’ten kötü haber geldi. James’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlandığı ortaya çıktı.
8 hafta forma giyemeyecek
Sakatlıkla ilgili Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, “Leke James 8 haftaya yakın oynayamaz. Bence devreyi de kapatabilir. Onun için biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz.” demişti.