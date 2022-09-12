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    Sivasspor’da Leke James şoku

    Sivasspor’da ayak bileğinde kırık olan Leke James’in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • 12.09.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:57
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    Sivasspor’da Leke James şoku

    Sivasspor'un golcü oyuncusu Leke James’ten kötü haber geldi. James’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlandığı ortaya çıktı.

    8 hafta forma giyemeyecek

    Sakatlıkla ilgili Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, “Leke James 8 haftaya yakın oynayamaz. Bence devreyi de kapatabilir. Onun için biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz.” demişti.


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