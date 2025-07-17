Sivasspor'da Queensy Menig 6 ay yok!

1. Lig takımlarından Sivasspor’da yeni sezon öncesi üzücü bir olay yaşandı.

Kırmızı-beyazlılarda Hollandalı futbolcu Queensy Menig, antrenmanda sakatlandı.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Sivas ekibinden Menig'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Queensy Menig, 2025-2026 sezonu öncesi Sivas’ta sürdürülen hazırlıklar kapsamında gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sakatlanmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde çıkık tespit edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

6 AY YOK

Menig’in yaklaşık 6 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.