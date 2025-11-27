Sivasspor'dan Luan Campos ile ilgili açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk eden kanat oyuncusu Luan Campos'un sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Campos'un, sosyal medya aracılığıyla, iki aylık alacağının ödenmediği, bu nedenle sözleşmesini feshettiği yönündeki ifadesinin doğru olmadığı belirtildi.

"GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

Kulüp ile futbolcu arasında iddia edildiği şekilde herhangi bir ücret alacağı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: