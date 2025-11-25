Sivasspor, Luan Campos hakkında hukuki süreç başlatacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk ettiği gerekçesiyle kanat oyuncusu Luan Campos hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verildi.

"HUKUKİ ADIMLAR ATILACAKTIR"

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: